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بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 22:52
عندما يبكي الرجال..ضعت فولدي منين مشا المدرسة مرجعش ليا و خفت يكونو داوه للتجنيد فسوريا (فيديو جد مؤثر)
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عندما يبكي الرجال..ضعت فولدي منين مشا المدرسة مرجعش ليا و خفت يكونو داوه للتجنيد فسوريا
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أمس 19:27 GMT

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار

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