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بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 20:57
الرئيس السينغالي.. نعتز باستقبال الملك محمد السادس الذي سيلقي خطاب المسيرة الخضراء لأول مرة خارج المغرب
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عاجل : لأول مرة في التاريخ الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء خارج أرض الوطن
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اليوم 19:27 GMT

عاجل:الملك محمد السادس يلقي خطاب المسيرة الخضراء من دكار

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