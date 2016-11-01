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بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 18:36
بالفيديو..شوفو أشنو قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن قضية سعد لمجرد‎
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مايا دياب ترفض التضامن مع سعد المجرد ومعاقبة الجاني انا مع الحق
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إيمان قصة فتاة مريضة بخلل عقلي أصيبت بالسيدا بعد تعرضها للاغتصاب في الشارع..جد مؤثر للمساعدة

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