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بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 16:52
إيمان قصة فتاة مريضة بخلل عقلي أصيبت بالسيدا بعد تعرضها للاغتصاب في الشارع..جد مؤثر للمساعدة
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إيمان قصة فتاة مريضة بخلل عقلي أصيبت بالسيدا بعد تعرضها للاغتصاب في الشارع..جد مؤثر للمساعدة
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اليوم 16:29 GMT

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