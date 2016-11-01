شاهد.. عادل إمام للرئيس السبسي: ''لما بتكلمني فرنساوي بعرف إني بتشتم على طول '' ويتذكر مأدبة غداء له مع بوتفليقة

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بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 05:59
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الزعيم عادل إمام يحادث السبسي بطريقة طريفة
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