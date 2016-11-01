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بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

بتاريــخ : 4 نونبر 2016 / 00:25
شوف الصحافة.. رصاص وسيوف في مواجهة أمن سلا
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شوف الصحافة.. رصاص وسيوف في مواجهة أمن سلا
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اليوم 00:19 GMT

عاجل ومؤثر.. الشاب الذي أضرم النار في جسده بالبيضاء قال لوالدته ''المسامحة الواليدة''.. وهذا هو السبب الذي جعله يحاول الانتحار

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