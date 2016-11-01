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بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 19:07
مواطن سعودي تعرضت زوجته المغربية لخطأ طبي على يد طبيب متهم بخطأ طبي سابق يستنجد بالملك (فيديو)
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مواطن سعودي تعرضت زوجته المغربية لخطأ طبي على يد طبيب متهم بخطأ طبي سابق يستنجد بالملك (فيديو)
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اليوم 18:13 GMT

عاجل وانفراد: هذا هو سبب تأجيل النظر في قضية سعد لمجرد بباريس

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