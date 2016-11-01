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بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

بتاريــخ : 1 نونبر 2016 / 23:42
هذا ما قالته صاحبة الشركة المنظمة لحفل سعد المجرد بعد إلغاء الحفل و الخسائر المادية الكبيرة
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هذا ما قالته صاحبة الشركة المنظمة لحفل سعد المجرد بعد إلغاء الحفل و الخسائر المادية الكبيرة التي تح
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