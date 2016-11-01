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انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بتاريــخ : 1 نونبر 2016 / 19:34
تصريح جد مؤثر من أم تبكي بعد اعتقال ابنها في قضية المرحوم ''فكري''..ولدي غير كيجمع الزبل و خدام عليا ..شوفو من حالي
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تصريح جد مؤثر من أم تبكي بعد اعتقال ابنها في قضية المرحوم فكري..ولدي غير كيجمع الزبل و خدام عليا
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