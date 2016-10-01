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انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بتاريــخ : 1 نونبر 2016 / 09:51
شُوفو كيفاش تـصرف سائق سيارة مع دري صغير معلّق فالطوبيس
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باقي ولاد الناس إحتراماتي لهاذ سيد شُوفو كيفاش تـصرف مع دري صغير معلّق فالطوبيس
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