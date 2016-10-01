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انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بتاريــخ : 31 أكتوبر 2016 / 23:33
لحظة مداهمة منزل تخبا فيه أخطرشفار فكازا كيتعدا على المواطنين بزوج كلاب بيتبول..شوفو كيفاش خرجوهم
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لحظة مداهمة منزل تخبا فيه أخطرشفار فكازا كيتعدا على المواطنين بزوج كلاب بيتبول..شوفو كيفاش خرجوهم
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