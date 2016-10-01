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انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 22:15
صديــق سـعد يفجرها.. شوف شنو قال على المغاربة لي ماتضامنوش مع سعد لمجرد
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صديــق سـعد المجرد يعاتب المغاربة الذين لم يتضامنوا مع سعد في محنته ( كــلام في الصميــم )
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