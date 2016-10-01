بالفيديو..الفنان أمير علي يُفجرها من جديد حول برنامج تغريدة..كاينين فنانين كيغنيو فالكباريات و دازو فالبرنامج و حنا همشونا

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انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 18:49
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الفنان أمير علي يُفجرها من جديد حول برنامج تغريدة..كاينين فنانين كيغنيو فالكباريات و دازو فالبرنامج
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