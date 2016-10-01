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انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 11:41
بالفيديو.. أول ظهور لوالد بائع السمك محسن فكري لحظات قليلة قبل جنازة ابنه
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أول ظهور لوالد بائع السمك محسن فكري لحظات قليلة قبل جنازة ابنه
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اليوم 12:22 GMT

عاجل وبالصور : حصاد والضريس ببيت والد الضحية محسن فكري

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