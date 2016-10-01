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انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بتاريــخ : 30 أكتوبر 2016 / 08:59
بالفيديو.. زلزال عنيف يضرب وسط إيطاليا بقوة 6.6 على مقياس ريختر
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زلزال عنيف يضرب وسط إيطاليا بقوة 6.6 على مقياس ريختر
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