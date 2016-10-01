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انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بتاريــخ : 29 أكتوبر 2016 / 18:49
العنصر متحدثا خلال الدورة الاستثنائية لحزب الحركة الشعبية..كنطالب من المجلس الوطني يعطيني التفويض للدخول في مشاورات الحكومة المقبلة
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العنصر متحدثا خلال الدورة الاستثنائية لحزب الحركة الشعبية..كنطالب من المجلس الوطني يعطيني التفويض
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