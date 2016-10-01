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انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 21:22
فيديو | الفنان الفرنسي ذو الأصول المغربية الذي كان يستعد لعمل ''دويتو'' مع سعد المجرد يكشف ما توصل إليه وهذا ما يطلبه من الجمهور
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هام جدا: فنان فرنسي صديق سعد لمجرد يوضح التهمة المنسوبة إليه (كلنا سعد لمجرد)
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اليوم 13:39 GMT

عاجل: إطلاق سراح لمجرد في هذا التاريخ بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية

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