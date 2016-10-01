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انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 19:50
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البياضة منوضينها فكازا..حرام عليهم بغاو يشردونا
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اليوم 13:39 GMT

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