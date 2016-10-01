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انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 10:50
هذا هو الفندق الذي اعتقل فيه سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب
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Rochester Champs Elysees Paris Hotel France HD
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اليوم 08:22 GMT

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