أحوال الطقس ليوم 27 أكتوبر 2016

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عاجل:بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة بفرنسا..سعد لمجرد يقضي أول ليلة خلف القضبان
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كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.