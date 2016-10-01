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انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بتاريــخ : 26 أكتوبر 2016 / 18:22
الطبيب المتهم بعدم تقديم مساعدة لمريض بمستشفى القنيطرة..يوضح أنا طالب و ماشي طبيب
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الطبيب المتهم بعدم تقديم مساعدة لمريض بمستشفى القنيطرة..يوضح أنا طالب و ماشي طبيب
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