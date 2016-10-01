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هنا يكمن سر قوة الملك

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 21:58
هكذا تفاعل المسلمون في تنزانيا مع مبادرة الملك محمد السادس في بناء مسجد كبير بدار السلام
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هكذا تفاعل المسلمون في تنزانيا مع مبادرة الملك محمد السادس في بناء مسجد كبير بدار السلام
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