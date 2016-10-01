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هنا يكمن سر قوة الملك

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 12:35
تصريح جد مؤثر من أخ التلميذ الذي أحرق نفسه داخل الثانوية..منين خويا قال المدير غنحرق راسي قاليه غير حرق راسك منك عداد
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أخ التلميذ الذي أحرق نفسه داخل الثانوية..منين خويا قال المدير غنحرق راسي قاليه غير حرق راسك منك عداد
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