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هنا يكمن سر قوة الملك

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 12:35
بالفيديو..هذا هو الخطيب الذي تحولت فرحته إلى مأتم يعد حادثة برشيد‎
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تفاصيل حادث انقلاب شاحنة تحول حفل خطبة إلى مأتم ببرشيد
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