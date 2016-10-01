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هنا يكمن سر قوة الملك

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2016 / 19:43
لحظة وصول ضحايا عائلة العريس إلى المستشفى بعد الحادثة المميتة ببرشيد..
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لحظة وصول ضحايا عائلة العريس إلى المستشفى بعد الحادثة المميتة ببرشيد..
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