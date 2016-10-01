بالفيديو | نـعـمان لحلو يرد بقوة على مـصر ويرفض قبول دعوة للذهاب إليها بعد اقتبالها لوفد من البوليساريو وهذا ما قاله !!!

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بتاريــخ : 23 أكتوبر 2016 / 10:24
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نـعـمان لحلو يرد بقوة على مـصر و يرفض قبول دعوة للذهاب إليها بسبب الـصحراء المغربية
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