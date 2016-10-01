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هنا يكمن سر قوة الملك

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2016 / 20:14
شهادة صادمة في قضية مقتل الطالبة صابرين من أحد الجيران:أنا آخر واحد شفت مهدي و صابرين قبل مايطلعو للدار وهاشنو كانو دايرين
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أحد الجيران:أنا آخر واحد شفت مهدي و صابرين قبل مايطلعو للدار وهاشنو كانو دايرين (شهادة صادمة)
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