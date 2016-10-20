شاهد فيديو للملك محمد السادس عن قرب خلال زيارته برواندا

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هنا يكمن سر قوة الملك

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2016 / 20:17
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1994 King Mohammed VI of Morocco pays tribute to the victims of Genocide against Tutsi (20/10/2016)
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