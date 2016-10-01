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هنا يكمن سر قوة الملك

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2016 / 13:01
بالفيديو..هذا ما قرره الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعد الاستماع لأقرب صديقة للطالبة ''صابرين'' المشتبه بها في هذه قضية
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هذا ما قرره الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعد الاستماع لأقرب صديقة للطالبة صابرين
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