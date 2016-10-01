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هنا يكمن سر قوة الملك

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2016 / 03:56
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بلجيكا تستدعي السفير الروسي ردا على اتهامات موسكو لطائرتها بقتل مدنيين قرب حلب
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