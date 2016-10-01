بالفيديو.. مذيع بMBC يحلق شعره على الهواء مباشرة بنفسه متضامنا مع المصابات بسرطان الثدي‎

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هنا يكمن سر قوة الملك

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2016 / 10:40
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بدر ال زيدان يحلق شعره على الهواء مباشرة بنفسه شاهدوا السبب
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