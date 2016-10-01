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هنا يكمن سر قوة الملك

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 23:13
هذا هو الحارس الشخصي للملك والذي عوض الجعايدي بعد الغضبة الملكية
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اللقطة التي لم ينتبه إليها المغاربة...حارس شخصي ضخم للملك يعوّض الـجعايدي
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