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بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 13:03
العوني يكشف لـ''شوف تيفي'' التفاصيل الكاملة للقطار الذي ضرب حمارا بمحطة الصخيرات
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العوني يكشف لـشوف تيفي التفاصيل الكاملة للقطار الذي ضرب حمارا بمحطة الصخيرات
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اليوم 10:05 GMT

عاجل.. قطار ضرب حمار بالقرب من محطة الصخيرات

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