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هنا يكمن سر قوة الملك

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 12:20
فيديو مؤلم و مؤثر لمغربية محتجزة بالسعودية تستنجد الملك ..عافاك أسيدنا بغيت نرجع لبلادي قالوليا السفارة المغربية خاصك دوزي الحبس
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من أمام السفارة المغربية فتيحة تعاني في السعودية وتستنجد بالملك ..قالو ليا خاصك دوزي الحبس
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اليوم 10:05 GMT

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