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بتاريــخ : 18 أكتوبر 2016 / 14:18
الملك محمد السادس يغادر أرض الوطن في زيارة لرواندا, تنزانيا و اثيوبيا
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الملك محمد السادس يغادر أرض الوطن في زيارة لرواندا تنزانيا و اثيوبيا
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