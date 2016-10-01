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''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2016 / 21:06
بنكيران بعد استقباله المميز لشباط في إطار التحالفات..من الطبيعي نتفاهمو مع حزب الاستقلال و يبدوأننا قراب جدا..
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بنكيران بعد استقباله المميز لشباط.. من الطبيعي نتفاهمو مع حزب الاستقلال و يبدو أننا قراب بزاف
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اليوم 20:21 GMT

بالصورة..بنكيران يلمح بقبول انضمام حزب الاستقلال للحكومة المقبلة

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