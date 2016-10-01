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''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2016 / 04:22
''كيف حصلت إسرائيل على دولتها'' يثير ردود فعل غاضبة (فيديو)‎
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Как Израиль свое государство получил: шуточный клип возмутил общественность
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