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''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2016 / 13:55
أول خروج إعلامي للطبيب المتهم بقتل مريضة بسبب خطأ طبي..أنا مدرتش خطأ و السيدة ماتت بعد 4 أيام من العملية
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أول خروج إعلامي للطبيب المتهم بقتل مريضة بسبب خطأ طبي
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