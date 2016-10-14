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بتاريــخ : 15 أكتوبر 2016 / 03:23
الملك محمد السادس: هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها ؟
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الملك محمد السادس: هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها ؟
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