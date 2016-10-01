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''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2016 / 00:35
عبد الواحد الراضي لشوف تيفي:خطاب الملك فيه رسائل مهمة و قوية وخاص الإدارة تغير أسلوب تعاملها مع المواطن
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عبد الواحد الراضي:خطاب الملك فيه رسائل مهمة و قوية وخاص الإدارة تغير أسلوب تعاملها مع المواطن
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