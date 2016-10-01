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بتاريــخ : 14 أكتوبر 2016 / 14:06
فيديو خطير دخان يخرج من باطن الأرض بالمدينة المنورة
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خطير دخان يخرج من باطن الأرض بالمدينه المنوره بالسعودية يارب سلم
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