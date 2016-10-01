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''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 23:59
شوفو الناس كيفاش عايشين فأقدم كريان فابن مسيك بالبيضاء..معاناة/بكاء/أمطار/فيران/فيضان
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شوفو الناس كيفاش عايشين فأقدم كريان فابن مسيك بالبيضاء..معاناة/بكاء/أمطار/فيران/فيضان
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