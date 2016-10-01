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''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 20:47
فضيحة يٌفجرها أعضاء فرقة سلوان للرقص..قَدمنا عرض قُدام سيدنا فـ2015 و منين شكينا عليه طلب منا البطائق ديالنا و لكن متوصلنا بوالو
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أعضاء فرقة سلوان للرقص:قَدمنا عرض قُدام سيدنا فـ2015 و منين شكينا عليه طلب منا البطائق ديالنا
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