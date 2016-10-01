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''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 18:40
أول تصريح للاستقلالية كنزة الغالي بعد تعيينها رسميا سفيرة المملكة بالشيلي من طرف محمد السادس : الملك دْعا معانا
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أول تصريح للاستقلالية كنزة الغالي بعد تعيينها رسميا سفيرة المملكة بالشيلي من طرف محمد السادس
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اليوم 16:36 GMT

الملك يعين عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة وسفراء جدد بالإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

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