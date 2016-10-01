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بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 17:40
تصريح صادم للسيدة تعرضت لحادثة سير ليلة عاشوراء بعد مرور الموكب الملكي من سباتة..ضربني ولد البوليسي و ضعت فحقي(فيديو)
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تصريح صادم للسيدة تعرضت لحادثة سير ليلة عاشوراء بعد مرور الموكب الملكي من سباتة..ضربني ولد البوليسي
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اليوم 16:36 GMT

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