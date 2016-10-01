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''عمو'' بنكيران يعود إليكم من جديد... وماذا بعد؟

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2016 / 15:45
التصريح الذي خلق ضجة بالفايسبوك لبلافريج: أنا كنشرب ولكن ماشي منحرف...
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عمر بلافريج / وضوح طموح شجاعة : يجب إعادة النظر في قانون بيع الخمر
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اعترف لزوجته بأنه يخونها بحضور صديقته معه للبرنامج في حلقة مجنونة ! من برنامج تونسي وهكذا كانت ردة فعل الزوجة التي فاجئت الجميع

مول الموطور ليتخشى تحت الطوبيس بعدما تقطع ليه الفران..نجاني الله و هاذ الطوبيسات كيقتلو المغاربة | بــووز

مول الموطور ليتخشى تحت الطوبيس بعدما تقطع ليه الفران..نجاني الله و هاذ الطوبيسات كيقتلو المغاربة

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اليوم 12:19 GMT

بالصور..كازا تهتز من جديد..طوبيس تْقطع بيه لفران و ها شنو وقع

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