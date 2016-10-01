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بتاريــخ : 12 أكتوبر 2016 / 03:36
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ولاد درب سلطان بعد الفاجعة..حنا ليجبدنا الناس من تحت الأرض قبل ميجيو الوقاية المدنية
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