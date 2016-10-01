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بتاريــخ : 11 أكتوبر 2016 / 11:53
صادم..لحظة استخراج جثة سيدة من تحت أنقاض عمارة درب السلطان
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صادم..لحظة استخراج جثة سيدة من تحت أنقاض عمارة درب السلطان
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