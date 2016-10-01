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شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2016 / 21:49
ابنة "أمينة" ضحية الخطأ الطبي : الطبيب اللي قتل ليا ماما تيقول آش عندهم ما يديرو لي كاع غادي يحكموا عليا شهر سورسي إلا إلى مشات بنتها تنعس مع القاضي
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ابنة أمينة ضحية الخطأ الطبي : الطبيب اللي قتل ليا ماما تيقول آس عندهم ما يديرو لي كاع غادي يحكموا عليا شهر سورسي إلا إلى مشات بنتها تنعس مع القاضي
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عاجل وبالصور..حريق مهول بالنادي الليلي لفندق المامون بالبيضاء

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