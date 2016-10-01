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شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

بتاريــخ : 9 أكتوبر 2016 / 02:12
اعتذار ترامب بشأن إهانته للمرأة
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اعتذار ترامب بشأن إهانته للمرأة
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